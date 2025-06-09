Врач рассказал об опасности бега в жару

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отрицательными последствиями бега в жару являются УФ-повреждения, тепловой удар, обезвоживание и негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, рассказал РИА Новости доцент кафедры морфологии ИАМ Пироговского Университета Ярослав Гурин.
«Бег в жаркую погоду может принести как пользу, так и вред — в зависимости от интенсивности тренировки, уровня подготовки организма и соблюдения мер предосторожности», — сказал агентству врач.
Среди возможных отрицательных последствий бега в жару специалист выделил перегрев и тепловой удар. Так, при высокой температуре, особенно выше 30 градусов, организм может не справляться с охлаждением, что приводит к головокружению, тошноте и потере сознания.
Гурин добавил, что бег в жару грозит обезвоживанием. Усиленное потоотделение ведет к потере жидкости и электролитов, что может вызвать судороги, слабость и нарушение работы сердца.
«Удар по сердечно-сосудистой системе: жара увеличивает нагрузку на сердце, что опасно для людей с гипертонией или другими сердечными проблемами. Солнечные ожоги и УФ-повреждения: длительное пребывание на солнце без защиты повышает риск ожогов и долгосрочных повреждений кожи», — отметил врач.
Доцент уточнил, что среди положительных сторон бега на жаре — улучшение терморегуляции: регулярные тренировки в тепле помогают организму адаптироваться к высоким температурам, улучшая потоотделение и кровообращение. По словам специалиста, бег в сложных условиях также усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может способствовать росту выносливости.
«Ускорение метаболизма: в жаре организм тратит больше энергии на охлаждение, что может способствовать сжиганию калорий. Психологическая закалка: преодоление дискомфорта укрепляет ментальную устойчивость», — объяснил Гурин.
Для того, чтобы бегать на жаре без последствий для здоровья, врач советует выбирать правильное время: утром до 10.00 или вечером после 18.00. Также до, во время и после пробежки нужно пить воду, желательно с электролитами.
«Носите легкую, дышащую одежду: светлые цвета, головной убор, солнцезащитные очки. Снижайте интенсивность: в жару лучше бегать в спокойном темпе, сократить дистанцию. Обязательно слушайте организм: при головокружении, слабости или тошноте немедленно остановитесь», — заключил специалист.