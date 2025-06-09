В Госдуме хотят запретить въезд иностранцам, выступающим против России

Иностранцам, которые, находясь за пределами Российской Федерации, выступали против ее интересов, могут запретить въезд в страну. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Госдумы. При этом нововведения коснутся и выехавших за границу россиян.
«Сам факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах, и в случае, если этот человек когда-либо пожелает посетить Российскую Федерацию в целях туризма, по приглашению на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот гражданин реализовал свое право посещения нашей страны», — объяснил изданию «Известия» депутат Айрат Фаррахов.
Фаррахов представляет в Госдуме «Единую Россию».
Напомним, ранее Госдума приняла законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию ВС России и закон о наказании за призывы к введению санкций и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ.
Также сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Гутерриша и секретариат ООН не допускать комментирования событий на Украине в предвзятом ключе по отношению к РФ.