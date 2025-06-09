В Госдуме хотят запретить въезд иностранцам, выступающим против России

«Сам факт установления правонарушения фиксируется во всех реестрах, и в случае, если этот человек когда-либо пожелает посетить Российскую Федерацию в целях туризма, по приглашению на форум или по каким-то другим причинам, его правонарушение и судебное решение будут ограничивающим моментом для того, чтобы этот гражданин реализовал свое право посещения нашей страны», — объяснил изданию «Известия» депутат Айрат Фаррахов.