В Новосибирске за 5,2 млрд рублей продают майнинг-ферму

На одном из сайтов с бесплатными объявлениями появилось необычное предложение. В Новосибирске выставили на продажу майнинг-ферму. За нее продавец просит аж 5,2 млрд рублей.
— Готовый бизнес. В пакет входит 15,4 тысячи устройств. Доход в месяц в долларах — 4 020 000, — указывает продавец.
Автор объявления также отмечает, что окупаемость майнинг-фермы составит 12 месяцев.
Добавим, что майнинговые фермы — это такие системы из нескольких серверов или компьютеров, объединенных в одну сеть, для добычи криптовалюты. Майнинг же представляет из себя процесс проверки и подтверждения транзакций в блокчейне, требующий значительных вычислительных ресурсов.