В Новосибирске за 5,2 млрд рублей продают майнинг-ферму

Добавим, что майнинговые фермы — это такие системы из нескольких серверов или компьютеров, объединенных в одну сеть, для добычи криптовалюты. Майнинг же представляет из себя процесс проверки и подтверждения транзакций в блокчейне, требующий значительных вычислительных ресурсов.