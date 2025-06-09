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В Новосибирске за 5,2 млрд рублей продают майнинг-ферму

Продавец обещает ежемесячный доход более 4 млн долларов.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

На одном из сайтов с бесплатными объявлениями появилось необычное предложение. В Новосибирске выставили на продажу майнинг-ферму. За нее продавец просит аж 5,2 млрд рублей.

— Готовый бизнес. В пакет входит 15,4 тысячи устройств. Доход в месяц в долларах — 4 020 000, — указывает продавец.

Автор объявления также отмечает, что окупаемость майнинг-фермы составит 12 месяцев.

Добавим, что майнинговые фермы — это такие системы из нескольких серверов или компьютеров, объединенных в одну сеть, для добычи криптовалюты. Майнинг же представляет из себя процесс проверки и подтверждения транзакций в блокчейне, требующий значительных вычислительных ресурсов.