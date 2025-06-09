Психотерапевт рассказала о простом приеме, который поможет справиться с перееданием

Если часто ловите себя на том, что открываете холодильник «просто так», без чувства голода, возможно, причина в эмоциях, а не в потребности организма. Клинический психолог и психотерапевт Светлана Бронникова рассказала KP.RU о простом приеме, который поможет справиться с перееданием.
— Попробуйте поставить таймер на 10 минут и полностью сменить деятельность: например, выйти в другую комнату и, глядя в окно, посчитать все проезжающие мимо машины. Спустя 10 минут подумайте, действительно ли вы хотите решать проблему с помощью еды, или можете воздержаться, — порекомендовала эксперт.
По словам психолога, желание поесть в такие моменты часто связано с пиком сильной эмоции — тревоги, раздражения, усталости. Но если немного подождать, эта волна спадает, и вместе с ней уйдет и острая потребность заесть чувства.
— Задача прекратить эмоциональное переедание — не из легких, поскольку необходимо обучить сопротивляющийся мозг новым способам регуляции эмоций и новым возможностям наслаждаться жизнью, но это точно возможно, — добавила медик.