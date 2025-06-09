Психотерапевт рассказала о простом приеме, который поможет справиться с перееданием

Если часто ловите себя на том, что открываете холодильник «просто так», без чувства голода, возможно, причина в эмоциях, а не в потребности организма. Клинический психолог и психотерапевт Светлана Бронникова рассказала KP.RU о простом приеме, который поможет справиться с перееданием.