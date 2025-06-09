Опубликован прогноз погоды в Красноярске на 9 июня 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
В этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью нас ждет дождь, местами сильный, а также гроза, которая принесет шквалистые усиления ветра до 25−28 м/с. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +11 до +13 градусов.
Днем ситуация улучшится: осадки прекратятся, и температура поднимется до комфортных +20−22 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7−12 м/с.
Не забудьте взять с собой зонт, если планируете выходить на улицу в ночное время, и наслаждайтесь теплым днем!