Тарифы ЖКХ в регионах проиндексируют с 1 июля

Цены на услуги ЖКХ изменятся в зависимости от региона.
С 1 июля в России вступит в силу очередная индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, средний рост которых составит 11,9%. При этом конкретный размер повышения будет варьироваться в зависимости от региона, уточнил депутат Государственной думы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — рассказал парламентарий РИА Новости.
Депутат сообщил, что в Архангельской области планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 20%. В Пермском крае индексация составит до 21,1%, а в Кемеровской области тарифы увеличатся до 19,8%. В Ненецком автономном округе предусмотрена прибавка в 4%, в Чеченской Республике — 5%, в Республике Ингушетия — 5,2%, а в Кабардино-Балкарской Республике — 6%.
Эксперт отмечает, что наименьший прирост тарифов отмечается в тех регионах, где реализуются расширенные программы социальной поддержки населения, а также в субъектах, которые ранее характеризовались сравнительно высокими показателями платы за жилищно-коммунальные услуги. По словам Якубовского, индексация тарифов ЖКХ в данных регионах России обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, увеличением затрат на вывоз твердых коммунальных отходов, климатическими условиями, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией.
Ранее URA.RU сообщало, что окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам, а само повышение связано не только с необходимостью обновления изношенных коммунальных сетей, но и с уровнем инфляции. В прошлые годы индексация также проводилась с учетом этих факторов, что отражается на различиях в росте тарифов по регионам.