Тарифы ЖКХ в регионах проиндексируют с 1 июля

Ранее URA.RU сообщало, что окончательные решения о размере индексации принимают региональные комитеты по тарифам, а само повышение связано не только с необходимостью обновления изношенных коммунальных сетей, но и с уровнем инфляции. В прошлые годы индексация также проводилась с учетом этих факторов, что отражается на различиях в росте тарифов по регионам.