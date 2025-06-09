Семья Киселёвых на спортивном фестивале в Хабаровске выиграла «Ладу Гранта»

Семья Киселёвых из Комсомольска-на-Амуре стала обладателем главного приза спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых», завершившегося в Хабаровске 8 июня. Ключи от нового автомобиля «Лада Гранта» победителям вручил губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Киселевы трудятся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина и уже два раза становились призерами соревнований.
Соревнования в столице края прошли уже в 31-й раз, традиционно в них участвуют представители профсоюзного движения. В этом году фестиваль собрал более 800 участников из различных отраслей экономики и социальной сферы Хабаровского края.
— Независимо от результатов мы видим, насколько хороший заряд бодрости, жизненной энергии, здоровья получил каждый из вас. Вы помогаете продвигать в обществе ценности физкультуры и здорового образа жизни, делаете Хабаровский край самым спортивным регионом России, — обращаясь к присутствующим, сказал Дмитрий Демешин.
Участники соревновались в баскетболе 3×3, волейболе, гиревом спорте, дартсе, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, перетягивании каната и шахматах. 115 человек участвовали в ГТО. Губернатор отметил укрепление и поддержку фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых».