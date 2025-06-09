ЕГЭ по профильной математике школьники сдали лучше, чем годом ранее

Свои результаты по ЕГЭ по математике школьники узнают 10 июня.
В 2025 году количество выпускников, набравших 60 и более баллов на ЕГЭ по профильной математике, выросло на 10,8% по сравнению с прошлым годом и достигло примерно 185 тысяч человек. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
«В 2025 году число выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось на 10,8%. Рост числа успешно сдавших экзамен связан с увеличением общего количества участников: в 2025 году профильную математику выбрали около 305 тысяч выпускников, что на 30 тысяч (10,9%) больше, чем в 2024-м. В этом году порог в 60 баллов преодолело 60,7% участников экзамена», — передают «Ведомости».
Средний балл по профильной математике среди выпускников составил 62,05 и оказался чуть ниже прошлогоднего показателя (62,63 балла). При этом доля тех, кто не смог набрать минимальные 27 баллов, также снизилась: если в 2024 году их было 6,6%, то в 2025-м — уже 4,8%.
Ранее сообщалось, что в 2025 году средний балл ЕГЭ по истории снизился до 55,85. При том что количество участников выросло на девять тысяч. При этом число выпускников, сдавших экзамен по истории на более чем 60 баллов, увеличилось на 4,5 тысячи человек.