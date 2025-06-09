ЕГЭ по профильной математике школьники сдали лучше, чем годом ранее

«В 2025 году число выпускников, сдавших ЕГЭ по профильной математике на 60 баллов и выше, увеличилось на 10,8%. Рост числа успешно сдавших экзамен связан с увеличением общего количества участников: в 2025 году профильную математику выбрали около 305 тысяч выпускников, что на 30 тысяч (10,9%) больше, чем в 2024-м. В этом году порог в 60 баллов преодолело 60,7% участников экзамена», — передают «Ведомости».