Глава СК РФ обратил внимание на жалобы жителей Хилокского района Новосибирска

Местные жители выразили серьезное недовольство по поводу работы крупных мусорных полигонов, которые функционируют с множеством нарушений.
Сведения о жалобах новосибирцев на экологические проблемы, связанные с этими свалками, дошли до Бастрыкина. Следственное управление СК России по Новосибирской области начало проверку, чтобы выяснить, нарушаются ли права граждан на чистую экологическую среду. Результаты проверки будут направлены в центральный аппарат ведомства.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в интернете было опубликовано обращение местных жителей к Александру Бастрыкину, в котором они указывают на ухудшение экологической ситуации в районе. В непосредственной близости к жилым домам расположены крупные свалки, работающие с серьезными отклонениями от установленных норм.
В обращении подчеркивается, что на полигонах регулярно возникают пожары, что приводит к появлению неприятного запаха от токсичных испарений. Жители Хилокского района выражают опасения относительно возможного ухудшения здоровья из-за данной ситуации. Они также отметили, что, несмотря на множество обращений, никаких мер по устранению проблемы не предпринимается.
И.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину было поручено подготовить отчет о результатах проверки. Центральный аппарат ведомства будет осуществлять контроль за ходом проверки и выполнением данного поручения.