Глава СК РФ обратил внимание на жалобы жителей Хилокского района Новосибирска

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в интернете было опубликовано обращение местных жителей к Александру Бастрыкину, в котором они указывают на ухудшение экологической ситуации в районе. В непосредственной близости к жилым домам расположены крупные свалки, работающие с серьезными отклонениями от установленных норм.