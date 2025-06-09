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Старейший храм Новосибирской епархии вновь открыл двери после реставрации

Проект восстановления разработал архитектор Константин Печерин.

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Источник: Аргументы и факты

В Колывани торжественно открылся после реставрации Троицкий собор — старейшее культовое здание Новосибирской епархии, построенное в 1861 году. Обряд освящения прошёл в день празднования Святой Троицы. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Проект восстановления разработал архитектор Константин Печерин. По его словам, работы заняли больше времени, чем планировалось, из-за сложного состояния здания и необходимости точного воссоздания исторического облика.

В советские годы храм подвергся значительным изменениям. Особенно в 1950-х — тогда начались перестройки, повлиявшие на архитектурный стиль: элементы русско-византийского оформления были утрачены, и храм потерял свой изначальный вид.

Теперь обновлённый собор вновь открыт для верующих и возвращён к своему историческому облику.