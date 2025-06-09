Росатом начал изыскания под ветропарк в Хабаровском крае

В Хабаровском крае началась подготовка к возможному строительству ветропарка. Государственная корпорация «Росатом» разместила конкурс на проведение инженерных изысканий в районе посёлка Советская. Это один из первых этапов, необходимых для оценки пригодности территории под возведение ветроэлектростанции, — сообщает РБК.
Параллельно аналогичные работы планируют в Амурской области — на участках в Завитинском и Тамбовском округах. Все три площадки рассматриваются как потенциальная база для расширения ветроэнергетики на Дальнем Востоке.
Как ранее подчёркивали в «Росатоме», проект станет частью долгосрочной стратегии развития альтернативной генерации в регионах с энергодефицитом. К 2027 году корпорация планирует увеличить мощность своих ВЭС до 1,7 ГВт — с учётом уже действующих станций в южных регионах. На Дальнем Востоке пока ни одной нет, и именно Хабаровский край может стать первым шагом в этом направлении.
Интерес к новым источникам энергии на востоке страны вырос после поручения президента РФ по итогам Восточного экономического форума. Тогда была одобрена программа по развитию энергетики в макрорегионе до 2050 года — с упором на собственную генерацию и снижение зависимости от централизованных поставок.
Кроме того, ранее обсуждалась возможность строительства в крае и атомной электростанции. Эти намерения также входят в стратегический план «Росатома» по расширению присутствия на востоке России.