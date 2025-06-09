Росатом начал изыскания под ветропарк в Хабаровском крае

Как ранее подчёркивали в «Росатоме», проект станет частью долгосрочной стратегии развития альтернативной генерации в регионах с энергодефицитом. К 2027 году корпорация планирует увеличить мощность своих ВЭС до 1,7 ГВт — с учётом уже действующих станций в южных регионах. На Дальнем Востоке пока ни одной нет, и именно Хабаровский край может стать первым шагом в этом направлении.