Спецдокладчик ООН Альбанезе: катера Израиля окружили судно с Тунберг

Скоростные израильские катера подошли к судну «Мадлен», которое следует в сектор Газа, заявила спецдокладчик Управления Организации Объединённых Наций Франческа Альбанезе.
Напомним, на борту данного судна находится экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
По словам Альбанезе, катера уже окружили парусное судно. Она уточнила, что речь идёт о пяти катерах.
«Скоростные катера наблюдают, флотилия продолжает движение», — написала Альбанезе, пост обнародован в соцсети X*.
Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац приказал любыми способами не подпускать к сектору Газа судно с Тунберг, он назвал её «антисемиткой».
Также стало известно, что на плывущем в Газу корабле с Тунберг на борту объявили тревогу. «Мадлен» направляется в сектор Газа со стороны Египта.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.