В Минобрнауки высказались на счет застолья после защиты диплома в вузе

Проведение застолья для преподавательского состава вузов не входит в утвержденный регламент защиты дипломных работ. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ, передает РИА Новости.
«Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени», — пояснили в министерстве.
Комментарий Минобрнауки пришлось давать после того, как медиа была распространена информация, что якобы от выпускников требуют устроить банкет педагогам. Это, согласно сообщениям, гарантирует положительную защиту диплома.
При этом в министерстве отметили, что как именно отмечать окончание вуза, выпускники вправе решать сами. Однако рекомендовали придерживаться при этом норма этики.