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В Минобрнауки высказались на счет застолья после защиты диплома в вузе

Проведение застолья для преподавательского состава вузов не входит в утвержденный регламент защиты дипломных работ.

Проведение застолья для преподавательского состава вузов не входит в утвержденный регламент защиты дипломных работ. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ, передает РИА Новости.

«Организация банкета, разумеется, не является частью строго регламентированной процедуры защиты выпускной квалификационной работы или диссертации на соискание ученой степени», — пояснили в министерстве.

Комментарий Минобрнауки пришлось давать после того, как медиа была распространена информация, что якобы от выпускников требуют устроить банкет педагогам. Это, согласно сообщениям, гарантирует положительную защиту диплома.

При этом в министерстве отметили, что как именно отмечать окончание вуза, выпускники вправе решать сами. Однако рекомендовали придерживаться при этом норма этики.