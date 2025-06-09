В России хотят в 10 раз увеличить штраф за шумные авто и мотоциклы

В России предложили увеличить штрафы для водителей автомобилей и мотоциклов, которые допускают превышение допустимого уровня шума.
«Сегодня данное правонарушение регулирует статья 8.23 КоАП, и максимальное наказание по ней — 500 рублей. Конечно, это неощутимо для нарушителей. И его, штраф, необходимо увеличить минимум в 10 раз. На сегодняшний день Госдума дорабатывает ко второму чтению законопроект, который призван это сделать», — сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Чересчур громкими авто и мотоциклами поможет выявлять новый комплекс «Эфир», сертификат на который недавно был выдан Росстандартом, добавил Колунов.
Ранее сообщалось, что аналогичным образом планируется поднять санкции и за слишком «грязные» автомобили, превышающие допустимый уровень вредных веществ в выхлопных газах.
Также в Госдуме призвали в 10 раз увеличить штраф за нарушение движения телег.
Также сообщалось, что штрафы за мат в общественных местах хотят увеличить.