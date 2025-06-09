В России хотят в 10 раз увеличить штраф за шумные авто и мотоциклы

«Сегодня данное правонарушение регулирует статья 8.23 КоАП, и максимальное наказание по ней — 500 рублей. Конечно, это неощутимо для нарушителей. И его, штраф, необходимо увеличить минимум в 10 раз. На сегодняшний день Госдума дорабатывает ко второму чтению законопроект, который призван это сделать», — сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.