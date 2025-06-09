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В Чехии обеспокоены возвращением служащих на Украине

Novinky: спецслужбы Чехии готовятся к возвращению служащих на Украине людей.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным Novinky, в Чехии готовятся к приему лиц, вернувшихся с передовой. В число таких лиц входят как граждане Чехии, служащие добровольно, так и украинские военные, которые могут прибыть в страну с семейными визитами.

«Надежный источник в спецслужбах сообщил изданию Novinky, что создана рабочая группа для оценки потенциальных угроз безопасности республики после окончания конфликта на Украине», — пишет издание.

Издание также обращает внимание на потенциальные риски, связанные с возвратом участников боевых действий. По данным источника, лица с военным опытом могут столкнуться с проблемами социальной адаптации и психическими нарушениями.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что с начала 2025 года Украину покинули 100 тыс. человек. Так, число украинских беженцев за границей приблизилось к 7 млн.