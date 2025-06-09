Церковный праздник 9 июня 2025: приметы, традиции и запреты

День Святого Духа установлен в честь сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Это событие описано в книге Деяний апостолов, когда апостолы, собравшись в Иерусалиме, получили дар Святого Духа, что дало им силу проповедовать и распространять христианство по всему миру. Праздник стал важным моментом в истории Церкви, символизируя начало активной миссионерской деятельности.