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В Хабаровском крае энергетики ограничивают подачу энергоресурсов за долги

Клиентам компании дается 20 дней на погашение долга или заключение соглашения о реструктуризации.

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Источник: ДЭК

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») продолжает активную работу с неплательщиками за электрическую и тепловую энергию и переходит к применению крайних мер — ограничению подачи энергоресурсов в квартиры и дома недобросовестных потребителей. В ходе адресной работы до конца летнего периода по всему Хабаровскому краю будут производиться вынужденные отключения электрической энергии и горячего водоснабжения злостным неплательщикам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

После уведомления или размещения информации об имеющейся задолженности и планируемом ограничении в квитанции клиентам компании дается 20 дней на погашение долга или заключение соглашения о реструктуризации. Если потребитель не предпринял мер по погашению задолженности, то подача услуг ограничивается без повторного предупреждения. В этом случае вернуть блага цивилизации, свет и воду комфортной температуры, возможно только после полного погашения задолженности.

«Совместно с сетевыми компаниями и исполнителями коммунальных услуг подготовлены графики рейдовых мероприятий по ограничению подачи ресурсов. Не надо сидеть и ждать, когда придут энергетики и ограничат ресурс или обратятся за взысканием в судебном порядке. Необходимо вовремя оплатить потребленные ресурсы. Также, как один из способов снижения нагрузки по оплате за тепловую энергию, рекомендую производить авансовые оплаты в летний период, когда начисления за эту коммунальную услугу не производятся», — отмечает начальник управления по работе с частными клиентами и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.

Неплательщикам грозят и другие ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации: арест банковского счета, запрет выезда за границу, удержание части заработной платы, пенсии, стипендии, запрет на совершение сделок с недвижимостью и автотранспортом. Не позволяйте долгам за электрическую и тепловую энергию разрастись до колоссальных размеров, которые обернутся ограничением ресурса или судебным преследованием.

Оплатить потребленные энергоресурсы можно онлайн-способами, указанными на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Оплата». Получить информацию о наличии задолженности можно в Едином контакт-центре по телефону: 8−800−234−77−77 (звонок бесплатный).