В Хабаровском крае энергетики ограничивают подачу энергоресурсов за долги

«Совместно с сетевыми компаниями и исполнителями коммунальных услуг подготовлены графики рейдовых мероприятий по ограничению подачи ресурсов. Не надо сидеть и ждать, когда придут энергетики и ограничат ресурс или обратятся за взысканием в судебном порядке. Необходимо вовремя оплатить потребленные ресурсы. Также, как один из способов снижения нагрузки по оплате за тепловую энергию, рекомендую производить авансовые оплаты в летний период, когда начисления за эту коммунальную услугу не производятся», — отмечает начальник управления по работе с частными клиентами и ИКУ филиала ПАО «ДЭК»- «Хабаровскэнергосбыт» Николай Долженков.