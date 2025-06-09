Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На корабле с Гретой Тунберг на борту объявили тревогу

На судне Madleen, направляющемся в сектор Газа и с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, была объявлена тревога.

На судне Madleen, направляющемся в сектор Газа и с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, была объявлена тревога. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, после сигнала тревоги пассажиры начали надевать спасательные жилеты в рамках подготовки к возможному перехвату.

Другие детали инцидента пока не раскрыты.

Напомним, что парусник Madleen, на котором также находятся ирландский актер Лиам Каннингем и десять пропалестинских активистов, вышел из порта на итальянском острове Сицилия 1 июня. В настоящее время он приближается к сектору Газа со стороны Египта.

В минувшее воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение израильским военным не допускать судно, которое везет гуманитарную помощь для жителей анклава, к берегу. Он заявил, что Израиль будет «пресекать любые попытки прорвать блокаду» Газы или поддерживать ХАМАС.