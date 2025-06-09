На корабле с Гретой Тунберг на борту объявили тревогу

На судне Madleen, направляющемся в сектор Газа и с шведской экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, была объявлена тревога. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации агентства, после сигнала тревоги пассажиры начали надевать спасательные жилеты в рамках подготовки к возможному перехвату.
Другие детали инцидента пока не раскрыты.
Напомним, что парусник Madleen, на котором также находятся ирландский актер Лиам Каннингем и десять пропалестинских активистов, вышел из порта на итальянском острове Сицилия 1 июня. В настоящее время он приближается к сектору Газа со стороны Египта.
В минувшее воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал распоряжение израильским военным не допускать судно, которое везет гуманитарную помощь для жителей анклава, к берегу. Он заявил, что Израиль будет «пресекать любые попытки прорвать блокаду» Газы или поддерживать ХАМАС.