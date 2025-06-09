Челябинской области определили место в рейтинге по доступности бензина

Исследование этого вопроса, опираясь на апрельские статистические выкладки, провели аналитики РИА «Новости». Они ранжировали регионы России по объему наиболее популярной марки бензина АИ-92, который имеют возможность приобрести жители в разных территориях на среднюю зарплату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определяли, разделив среднемесячную заработную плату в регионе за вычетом НДФЛ за год (с марта 2024 года по февраль 2025 года) на среднюю в регионе цену бензина, актуальную для апреля 2025 года.
В Челябинской области на чистую месячную зарплату автомобилист может приобрести 1191 литр бензина. Бензин АИ-92 в апреле этого года дошел в своих средних значениях до цифры 52,75 ₽ за один литр, подорожав с декабря 2024 года на 2,2%. В результате Челябинской области во всероссийском рейтинге определили 29 место.
Из регионов Уральского федерального округа выше по рейтингу расположились Свердловская область (1255 литров, 25 место), Тюменская область (1345 литров, 15 место), Ханты-Мансийский автономный округ (1972 литра, 5 место) и Ямало-Ненецкий автономный округ (2653 литра, 1 место).