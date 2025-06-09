Челябинской области определили место в рейтинге по доступности бензина

Исследование этого вопроса, опираясь на апрельские статистические выкладки, провели аналитики РИА «Новости». Они ранжировали регионы России по объему наиболее популярной марки бензина АИ-92, который имеют возможность приобрести жители в разных территориях на среднюю зарплату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определяли, разделив среднемесячную заработную плату в регионе за вычетом НДФЛ за год (с марта 2024 года по февраль 2025 года) на среднюю в регионе цену бензина, актуальную для апреля 2025 года.