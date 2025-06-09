Туман, дожди и грозы: какая погода прогнозируется в Казахстане 9 июня

Ночью на севере региона небольшой дождь, гроза, на западе и востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе и востоке туман. Ветер северо-восточный 7−12, днем на юге и востоке порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге 22, на западе 10 тепла, днем 22−27, на юге 30, на востоке 19 тепла. В Караганде переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.