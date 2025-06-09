Туман, дожди и грозы: какая погода прогнозируется в Казахстане 9 июня

Погода в Астане
В столице прогнозируется переменная облачность, погода без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10, днем 20−22 тепла.
Погода в Алматы
В мегаполисе будет также переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе тоже переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 33−35 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью и утром на западе, севере и востоке региона туман. Ветер северный, северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−12, днем 20−25 тепла.
Погода в Алматинской области
На юге и в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, на востоке и в горных районах порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах 8−13 тепла, днем 29−34, в горных районах 19−24 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 тепла.
Погода в области Жетысу
Ночью в горных районах небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке 23, в горных районах 10 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов, в горных районах 25 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Погода в Туркестанской области
Днем в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8−13, днем на севере и в горных районах 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах 17, днем 32−37, в горных районах 29 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 34−36 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
На юго-западе региона небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 31−33 тепла.
Погода в Атырауской области
На западе, востоке и юге региона кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 29−34 тепла. В Атырау переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный ночью 1−6, днем 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 31−33 тепла.
Погода в Мангистауской области
На западе, юге и в центре региона дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, с переходом в юго-восточный, 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 28−33, на западе 25 тепла. В Актау переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, с переходом в юго-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 25−27 тепла.
Погода в Актюбинской области
Днем на юге региона небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на северо-востоке 8, на юге 19 тепла, днем 27−32 тепла. В Актобе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 29−31 тепла.
Погода в Костанайской области
Без осадков. Ночью и утром на западе, севере региона туман. Ветер юго-восточный 5−10, днем на юге порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−11, на юге 14, днем 24−29, на востоке 21 тепла. В Костанае малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 25−27 тепла.
Погода в Северо-Казахстанской области
Без осадков. Ветер юго-восточный, южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, днем 21 26 тепла. В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 24−26 тепла.
Погода в Павлодарской области
На юге и востоке региона дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на юге и востоке 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−15, днем 20−25 тепла. В Павлодаре переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12−14, днем 22−24 тепла.
Погода в Карагандинской области
Ночью на севере региона небольшой дождь, гроза, на западе и востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе и востоке туман. Ветер северо-восточный 7−12, днем на юге и востоке порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на юге 22, на западе 10 тепла, днем 22−27, на юге 30, на востоке 19 тепла. В Караганде переменная облачность, ночью небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−15, днем 22−24 тепла.
Погода в области Улытау
Ночью на севере региона небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 7−12, утром на севере 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на севере 11, днем 26−31, на севере и востоке 23 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 28−30 тепла.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Ночью на севере и востоке региона дождь, гроза, днем дождь, гроза, град, на севере сильный дождь. Ветер юго-восточный, с переходом в северо-западный, 9−14 метров в секунду, днем на западе, севере и юге 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 11−16, на юге 22, днем 24−29, на востоке 20 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер юго-восточный, с переходом в северо-западный, 5−10 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 25−27 тепла.
Погода в области Абай
Ночью на западе и севере региона дождь, гроза, днем на севере, юге и в центре дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный 9−14, ночью на западе, севере, днем на севере, юге и в центре 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12−17, на юге 20, днем 20−25, на юге 28−33 тепла. В Семее переменная облачность, дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, северный 5−10, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 23−25 тепла.
Погода в Кызылординской области
Днем в центре и на юге региона небольшой дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный 7−12, днем в центре и на юге 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 29−34 тепла. В Кызылорде переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.
Погода в Жамбылской области
В горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах 13, днем 32−37, в горных районах 27 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 34−36 тепла.