Хабаровский клуб «Амурские Тигрицы» усилился игроком из Суперлиги

В состав команды «Амурские Тигрицы» пришёл новый связующий игрок, который ранее выступал за «Спарту» из Нижнего Новгорода, выступающую в Суперлиге. Татьяна Селютина заменит собой покинувшую команду Ирину Филистович, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Татьяна родилась в Челябинске, ей 22 года, её рост составляет 178 сантиметров. Она имеет опыт выступлений за молодёжные команды «Динамо-Метар-2» в период с 2017 по 2019 год, «Уралочку-2-УрГЭУ» в Высшей лиге «А» в 2019—2020 годах, а также за «Уралочку-НТМК» в Суперлиге с 2020 по 2024 год.
Среди её достижений можно отметить:
— серебряную медаль Чемпионата России в 2022 году;
— бронзовую медаль Молодёжной лиги Чемпионата России в 2019 году;
— серебряную медаль Кубка Молодёжной лиги в 2018 году.
В составе сборной России Селютина также добилась значительных результатов: бронзовая медаль Чемпионата мира среди молодёжных команд в 2021 году и золотая медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля в 2019 году.