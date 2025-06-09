Хабаровский клуб «Амурские Тигрицы» усилился игроком из Суперлиги

Татьяна родилась в Челябинске, ей 22 года, её рост составляет 178 сантиметров. Она имеет опыт выступлений за молодёжные команды «Динамо-Метар-2» в период с 2017 по 2019 год, «Уралочку-2-УрГЭУ» в Высшей лиге «А» в 2019—2020 годах, а также за «Уралочку-НТМК» в Суперлиге с 2020 по 2024 год.