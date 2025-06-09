Новые правила оплаты ТБО заработают с 1 июля в Приморье

С 1 июля в Приморском крае планируют изменить порядок начисления платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Как сообщила пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства, теперь сумма в платёжках будет рассчитываться не по числу зарегистрированных в квартире или доме граждан, а исходя из общей площади жилого помещения.
В ведомстве пояснили, что такой подход выбран для оптимизации сбора платежей и эффективной работы с должниками. Ранее для взыскания задолженности приходилось доказывать факт проживания человека в квартире, что усложняло судебные процессы. Теперь же долг можно будет взыскивать, опираясь только на сведения о площади жилья.
По словам специалистов, большинство жителей не заметит существенных изменений в сумме оплаты за вывоз отходов, а для семей, проживающих в квартирах средней площади, плата может даже уменьшиться. В то же время владельцы больших квартир и коттеджей, вероятно, столкнутся с увеличением расходов на эту услугу.
В Приморском экологическом операторе отметили, что переход на новую систему не потребует от граждан сбора или предоставления каких-либо дополнительных документов. Для получения разъяснений по начислениям жители могут обратиться в колл-центр по телефону
Региональный оператор подчеркнул, что сотрудники организации не совершают звонков жителям и не запрашивают личные данные. Если кто-то представляется работником ПЭО, министерства ЖКХ или МФЦ и требует предоставить персональную информацию, это следует расценивать как попытку мошенничества.
В ведомстве добавили, что аналогичная система расчёта уже действует в ряде регионов России и показала свою эффективность. Ожидается, что нововведение повысит собираемость платежей, а средства пойдут на оплату работы перевозчиков, обновление контейнерных площадок и закупку необходимой техники.