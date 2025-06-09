Новые правила оплаты ТБО заработают с 1 июля в Приморье

По словам специалистов, большинство жителей не заметит существенных изменений в сумме оплаты за вывоз отходов, а для семей, проживающих в квартирах средней площади, плата может даже уменьшиться. В то же время владельцы больших квартир и коттеджей, вероятно, столкнутся с увеличением расходов на эту услугу.