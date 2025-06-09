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Новосибирцы пожаловались на сбой в работе провайдера «Электронный город»

Местные жители указывают, что неполадки с интернетом наблюдаются с 1 июня.

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Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы, которые пользуются услугами компании «Электронный город», пожаловались на сбой в работе провайдера. По их словам, неполадки с интернетом наблюдаются с 1 июня. Об этом свидетельствует информация с сервиса Downdetector.

— «Электронный город» не работает, — указывают пользователи Сети.

Гневные комментарии о проблемах с интернет-соединением начали появляться и в соцсетях компании. По словам новосибирцев, проблемы наблюдаются не только с интернет-услугами, но и с мобильным приложением. Сам провайдер пока никак не комментирует ситуацию.