Новосибирцы пожаловались на сбой в работе провайдера «Электронный город»

Гневные комментарии о проблемах с интернет-соединением начали появляться и в соцсетях компании. По словам новосибирцев, проблемы наблюдаются не только с интернет-услугами, но и с мобильным приложением. Сам провайдер пока никак не комментирует ситуацию.