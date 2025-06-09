Кардиолог объяснила, почему у молодых все чаще возникают проблемы с сердцем

— Все чаще серьезные сердечно-сосудистые заболевания проявляются у людей не только пожилого и старческого возраста, но и в среднем возрасте и даже в более молодых возрастных группах. Причинами этого может быть и наследственный фактор, и тот образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, тут идет речь о питании и физической активности, — пояснила медик.