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Кардиолог объяснила, почему у молодых все чаще возникают проблемы с сердцем

Врач Лузина: Болезни сердца у молодежи вызваны малоподвижностью, едой и стрессом.

Источник: Комсомольская правда

Врачи все чаще сталкиваются с тем, что серьезные болезни сердца появляются не только у пожилых, но и у молодых людей. Научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-кардиолог Александра Лузина рассказала KP.RU, почему так происходит.

— Все чаще серьезные сердечно-сосудистые заболевания проявляются у людей не только пожилого и старческого возраста, но и в среднем возрасте и даже в более молодых возрастных группах. Причинами этого может быть и наследственный фактор, и тот образ жизни, который ведет человек. Прежде всего, тут идет речь о питании и физической активности, — пояснила медик.

Среди главных факторов риска врач назвала повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточный вес и большое количество животных жиров в рационе. Именно поэтому важно не ждать тревожных симптомов, а подумать о здоровье сердца заранее.

Чтобы поддерживать сердце в хорошем состоянии, Лузина посоветовала обратить внимание на аэробные нагрузки: ходьбу, плавание, велосипед, танцы или просто регулярные прогулки. Также необходимо вовремя проходить обследования и не игнорировать сигналы организма: одышку, перебои в сердце, боли в груди и даже снижение зрения.