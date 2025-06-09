Летевший в Египет самолёт вернули в Шереметьево из-за технических неполадок

Пассажирский борт, следовавший из РФ в египетский Шарм-эль-Шейх, вернули в аэропорт Шереметьево, об этом aif.ru рассказала пассажир рейса.
Экипаж объявил о возращении самолёта в российскую столицу спустя 40 минут после взлёта. Пассажирам сообщили, что решение связано с техническими неполадками.
Во время посадки самолёта в салоне гасла электроника.
«Вылетели в два часа. Примерно в 02:40 экипаж объявил, что мы возвращаемся в Москву, у самолёта технические неполадки, ситуация серьёзная. Когда садились, периодически гасла электроника, когда сели — продолжала включаться и гаснуть электроника. В аэропорту борт встречали экстренные службы», — сообщила пассажир самолёта.
Кроме того, по словам пассажира, вылет был запланирован из Шереметьево на 00:20 мск, но его перенесли на 01:25. Посадка на самолёт также была задержана.
Накануне вечером сообщалось, что самолёт Boeing 747, следовавший рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования.