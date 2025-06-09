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RT: У семьи беженцев с Украины пытались отнять двоих детей в Нидерландах

У семьи Платоновых, переехавшей из Артемовска в город Нарден в Нидерландах, пытались отнять сына и дочь. Подробности ситуации рассказал отец детей Андрей военному корреспонденту RT Максиму аль-Тури.

У семьи Платоновых, переехавшей из Артемовска в город Нарден в Нидерландах, пытались отнять сына и дочь. Подробности ситуации рассказал отец детей Андрей военному корреспонденту RT Максиму аль-Тури.

По его словам, на четвертый день пребывания в гостинице для беженцев к матери детей Олесе пришли полиция и спецслужбы. Они увезли ее детей в распределительный центр.

— Четыре человека запихивали каждого ребенка в автомобиль. Дети вырывались и кричали, — рассказала женщина.

Два года она судилась за право вернуть детей. По словам Андрея, чтобы лишить жену родительских прав и не допустить его участия в процессе, слушание специально перенесли на несколько дней раньше. Но он успел приехать.

Андрей считает, что их детей собирались продать ЛГБТ*-семьям.

— 10 тысяч евро (около 904 тысяч рублей) стоимость ребенка. Желающих купить — толпы, — заявил он RT.

Родителям удалось вернуть детей, сейчас они живут в Мариуполе.

В январе глава фракции «Альтернативы для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.