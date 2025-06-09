В Красноярске появятся два новых мурала

На стенах двух многоэтажных домов в Красноярске началась работа по созданию новых муралов.
Художники приступили к реализации масштабных картин на зданиях, расположенных на улицах Ключевской и Диктатуры Пролетариата.
Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева поделилась фотографиями с эскизами муралов, уже нанесенными на торцы многоэтажных домов. Ожидается, что новые произведения искусства добавят ярких красок в городской ландшафт и привлекут внимание как местных жителей, так и туристов.
Ранее рассказывали, что в центре Красноярска завершилась работа над муралом, посвященным Долгих.