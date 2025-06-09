В Красноярске появятся два новых мурала

Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева поделилась фотографиями с эскизами муралов, уже нанесенными на торцы многоэтажных домов. Ожидается, что новые произведения искусства добавят ярких красок в городской ландшафт и привлекут внимание как местных жителей, так и туристов.