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В Красноярске появятся два новых мурала

На стенах двух многоэтажных домов в Красноярске началась работа по созданию новых муралов.

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На стенах двух многоэтажных домов в Красноярске началась работа по созданию новых муралов.

Художники приступили к реализации масштабных картин на зданиях, расположенных на улицах Ключевской и Диктатуры Пролетариата.

Руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева поделилась фотографиями с эскизами муралов, уже нанесенными на торцы многоэтажных домов. Ожидается, что новые произведения искусства добавят ярких красок в городской ландшафт и привлекут внимание как местных жителей, так и туристов.

Ранее рассказывали, что в центре Красноярска завершилась работа над муралом, посвященным Долгих.