Система по обмену данными о детях-мигрантах может заработать уже 1 сентября

«В ходе обсуждения работники МВД и Минпросвещения рассказали нам, что они, к сожалению, не получают таких данных друг от друга. Было бы хорошо, если бы обмен начал осуществляться уже в новом учебном году. Чтобы мы понимали, сколько детей мигрантов нуждается в получении образования и адаптации», — приводит слова Калашникова «Коммерсант». Это также исключит ситуации, когда в школах оказываются дети мигрантов, которые находятся в стране незаконно.