Система по обмену данными о детях-мигрантах может заработать уже 1 сентября

Обмен сведениями о детях мигрантов должен заработать к новому учебному году.
С 1 сентября 2025 года МВД и Минпросвещения России могут начать регулярный обмен данными о несовершеннолетних иностранцах. Он предполагает передачу сведений о постановке детей мигрантов на миграционный учет от полиции в школы, а также предоставление данных о приеме, отчислении и результатах тестирования юных иностранцев по русскому языку — в обратном направлении. Думские комитеты одобрили такой законопроект. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
«В ходе обсуждения работники МВД и Минпросвещения рассказали нам, что они, к сожалению, не получают таких данных друг от друга. Было бы хорошо, если бы обмен начал осуществляться уже в новом учебном году. Чтобы мы понимали, сколько детей мигрантов нуждается в получении образования и адаптации», — приводит слова Калашникова «Коммерсант». Это также исключит ситуации, когда в школах оказываются дети мигрантов, которые находятся в стране незаконно.
Ранее сообщалось о введении обязанности мигрантов в Москве и Подмосковье с 1 сентября регистрироваться в специализированном мобильном приложении. Это планируется делать в рамках эксперимента по их отслеживанию и предотвращению преступлений, сообщает 360.ru.