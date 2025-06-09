Рубио чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта Трампа

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта американского лидера Дональда Трампа, соответствующие кадры появились в Сети.
Сам Трамп также чуть не упал, поднимаясь в свой самолёт. Поднявшись вверх, он обратился к журналистам и сжал кулак.
Президент Соединённых Штатов встречался с представителями средств массовой информации в Морристауне (штат Нью-Джерси).
Пользователи Сети шутят, что Трамп повторил «знаменитый конфуз» бывшего американского лидера Джо Байдена. Байден падал во время выступлений на мероприятиях, а также рухнул с велосипеда и споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена.