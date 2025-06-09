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Рубио чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта Трампа

Дональд Трамп также споткнулся, поднимаясь по трапу своего борта.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта американского лидера Дональда Трампа, соответствующие кадры появились в Сети.

Сам Трамп также чуть не упал, поднимаясь в свой самолёт. Поднявшись вверх, он обратился к журналистам и сжал кулак.

Президент Соединённых Штатов встречался с представителями средств массовой информации в Морристауне (штат Нью-Джерси).

Пользователи Сети шутят, что Трамп повторил «знаменитый конфуз» бывшего американского лидера Джо Байдена. Байден падал во время выступлений на мероприятиях, а также рухнул с велосипеда и споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена.