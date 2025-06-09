В российских регионах ожидают заморозки

В российских регионах ожидаются похолодания.
В северных районах Иркутской области в понедельник ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В Омской области 9 июня температура может опуститься до минус 5 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В северной половине Иркутской области в понедельник возможны заморозки, понижение температуры до минус 2 градусов. В Омской области 9 июня в приземном слое ожидаются заморозки до минус 5 градусов», — передает его слова ТАСС. Вильфанд также отметил, что в ближайшие дни в Забайкальском крае прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.
Ранее гидрометцентр России предупредил об «оранжевом» уровне опасности в столичном регионе из-за аномальной жары, действующем до 18 часов. По данным метеостанции у гостиницы «Балчуг», температура в Москве достигла 27,8 градуса, тогда как в Кашире зафиксировали максимум в 29,2 градуса, сообщает «МК».