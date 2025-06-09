В российских регионах ожидают заморозки

«В северной половине Иркутской области в понедельник возможны заморозки, понижение температуры до минус 2 градусов. В Омской области 9 июня в приземном слое ожидаются заморозки до минус 5 градусов», — передает его слова ТАСС. Вильфанд также отметил, что в ближайшие дни в Забайкальском крае прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.