У Кабула полностью исчезнет вода к 2030 году

Кабул может стать первым современным городом, столкнувшимся с дефицитом воды. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на отчет организации Mercy Corps.
По данным исследования, уровень подземных вод в столице Афганистана за последнее десятилетие снизился на 30 метров. Ученые связывают это с интенсивной урбанизацией и изменениями климата.
Если текущие тенденции сохранятся, Кабул может исчерпать свои подземные водные ресурсы к 2030 году, что создаст серьезные проблемы для 7 миллионов его жителей.
«Недостаток воды вынуждает людей покидать свои сообщества. Если международное сообщество не ответит на нужды Афганистана, это приведет к увеличению миграции и дополнительным трудностям», — отмечается в статье.
Ранее эксперты также сообщили о том, что Мировой океан становится темнее. Специалисты объяснили, что за последние двадцать лет его светимость снизилась на 21 процент.
Среди причин этого явления они называют ускоренное цветение водорослей и повышение температуры поверхности воды, что приводит к снижению ее прозрачности.
Ранее у женщины, промывавшей нос водой из бака, опасная амеба пожрала мозг.