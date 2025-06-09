В Иркутской области пройдет Всероссийский агродиктант

Ольга Степанов — одна из руководителей площадки заявила, что образовательный проект — это шанс показать, что работать в агросекторе модно. Одно из популярных направлений сейчас это ветеринария. Написать диктант могут школьники, студенты, преподаватели, и те, кто интересуется сельским хозяйством. Регистрация участников продлится с 1 по 30 сентября.