В Иркутской области пройдет Всероссийский агродиктант

Иркутская область примет участие в агродиктанте, который пройдет по всей стране с 8 по 12 октября. Приангарье — первый регион, который заявил об участии в очном формате. Как сообщили КП-Иркутск организаторы диктанта, благодаря проекту участники смогут проверить знания о современных агротехнологиях и продовольственной безопасности.
— Мы рады, что именно наш регион стал первым. У нас активно развивается агробизнес-образование, и участие в диктанте — отличный способ это подтвердить, — поделился председатель комитета по природопользованию, экологии и сельскому хозяйству ЗС Иркутской области Сергей Гомбоев.
Ольга Степанов — одна из руководителей площадки заявила, что образовательный проект — это шанс показать, что работать в агросекторе модно. Одно из популярных направлений сейчас это ветеринария. Написать диктант могут школьники, студенты, преподаватели, и те, кто интересуется сельским хозяйством. Регистрация участников продлится с 1 по 30 сентября.