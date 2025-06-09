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«Лаборатория Касперского» выявила группу ночных хакеров

Группа хакеров атакует сотрудников предприятий и вузов с часа ночи до пяти утра.

Источник: Комсомольская правда

Хакерская группировка по ночам атакует российских корпоративных пользователей, преимущественно сотрудников промпредприятий и технических вузов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Сообщается, что атаки производятся с часа ночи до пяти утра и нацелены на получение удаленного доступа к компьютерам и учетным данным пользователей, в том числе ключевые фразы криптокошельков. Атака начинается с фишинговых писем с вредоносными архивами. Также хакеры заражают компьютеры майнером для нелегальной добычи криптовалюты.

Подобные атаки происходят с декабря 2024 года, сказано в публикации.

Как хакеры украли данные 89 млн пользователей сервиса Steam из аккаунтов, на которых была установлена двухфакторная аутентификация, читайте здесь на KP.RU.

Ранее эксперты предупреждали, что хакеры могут взламывать устройства через технологию AirPlay от Apple и устанавливать вирусы-вымогатели и прослушку даже на умные телевизоры.