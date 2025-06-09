«Лаборатория Касперского» выявила группу ночных хакеров

Хакерская группировка по ночам атакует российских корпоративных пользователей, преимущественно сотрудников промпредприятий и технических вузов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Сообщается, что атаки производятся с часа ночи до пяти утра и нацелены на получение удаленного доступа к компьютерам и учетным данным пользователей, в том числе ключевые фразы криптокошельков. Атака начинается с фишинговых писем с вредоносными архивами. Также хакеры заражают компьютеры майнером для нелегальной добычи криптовалюты.
Подобные атаки происходят с декабря 2024 года, сказано в публикации.
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Ранее эксперты предупреждали, что хакеры могут взламывать устройства через технологию AirPlay от Apple и устанавливать вирусы-вымогатели и прослушку даже на умные телевизоры.