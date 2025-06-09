«Лаборатория Касперского» выявила группу ночных хакеров

Сообщается, что атаки производятся с часа ночи до пяти утра и нацелены на получение удаленного доступа к компьютерам и учетным данным пользователей, в том числе ключевые фразы криптокошельков. Атака начинается с фишинговых писем с вредоносными архивами. Также хакеры заражают компьютеры майнером для нелегальной добычи криптовалюты.