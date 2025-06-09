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В аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Саратова ввели ограничения

В Росавиации отметили, что ограничения на полёты действуют в целях безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения на вылет и посадку воздушных судов действуют в аэропортах четырёх российских городов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD); Нижний Новгород (Стригино; UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал в своём Telegram-канале представитель ведомства Артём Кореняко.

Он отметил, что такие меры предприняты в целях безопасности полётов. Пресс-секретарь добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают всё необходимое.

Напомним, днём 8 июня в аэропортах Домодедово и Жуковский были временно приостановлены операции по приёму и отправке самолётов. Менее чем через час воздушное сообщение было возобновлено.