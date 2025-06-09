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Часть проспекта и один перекресток Астаны полностью перекроют

В Астане на два дня полностью перекроют один из перекрестков правого берега. Горожан просят заранее планировать маршрут, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Источник: pixabay.com

Как сообщили в ведомстве, продолжаются работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток проспект Абылай хана — улицы Майлина будет также перекрыт.

В связи с этим 9 и 10 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — отметили в акимате.

Источник: Nur.kz