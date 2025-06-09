Омичи столкнулись со скачком цен на такси из-за сбоя интернета

В начале июня продолжительные перебои с интернетом ударили по ключевым сервисам Омска. Особенно остро это отразилось на работе агрегаторов такси. Горожане массово сообщают о скачках цен и невозможности заказать машину.
Пользователи социальных сетей отмечают, даже короткие поездки подорожали в разы. Один из местных жителей привел в телеграм пример: маршрут от 4-й Кордной до Чкаловского некрополя на бюджетном тарифе обошелся мужчине в 648 рублей.
«Новый повод для поднятия цен — отсутствие интернета», — иронично прокомментировал ситуацию омич.
По мнению горожан, проблема связана с тем, что из-за сбоев многие водители не смогли выйти в онлайн. Это привело к дефициту машин и росту тарифов.
Власти региона пояснили, что причиной неполадок стали плановые работы по обновлению оборудования.
«Как только тестирование завершится, связь стабилизируется», — пообещали в правительстве Омской области.
Напомним, интернет работает с перебоями уже более двух дней. Самая сложная ситуация со связью возникла у абонентов «МТС» и «Теле2».
Ранее «КП Омск» рассказала, что массовые технические сбои зарегистрировали все операторы.