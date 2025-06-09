Омичи столкнулись со скачком цен на такси из-за сбоя интернета

Пользователи социальных сетей отмечают, даже короткие поездки подорожали в разы. Один из местных жителей привел в телеграм пример: маршрут от 4-й Кордной до Чкаловского некрополя на бюджетном тарифе обошелся мужчине в 648 рублей.