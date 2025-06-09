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Омичи столкнулись со скачком цен на такси из-за сбоя интернета

Пользователи пожаловались на недоступность сервисов и завышенные тарифы, а власти сослались на технические проблемы.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В начале июня продолжительные перебои с интернетом ударили по ключевым сервисам Омска. Особенно остро это отразилось на работе агрегаторов такси. Горожане массово сообщают о скачках цен и невозможности заказать машину.

Пользователи социальных сетей отмечают, даже короткие поездки подорожали в разы. Один из местных жителей привел в телеграм пример: маршрут от 4-й Кордной до Чкаловского некрополя на бюджетном тарифе обошелся мужчине в 648 рублей.

«Новый повод для поднятия цен — отсутствие интернета», — иронично прокомментировал ситуацию омич.

По мнению горожан, проблема связана с тем, что из-за сбоев многие водители не смогли выйти в онлайн. Это привело к дефициту машин и росту тарифов.

Власти региона пояснили, что причиной неполадок стали плановые работы по обновлению оборудования.

«Как только тестирование завершится, связь стабилизируется», — пообещали в правительстве Омской области.

Напомним, интернет работает с перебоями уже более двух дней. Самая сложная ситуация со связью возникла у абонентов «МТС» и «Теле2».

Ранее «КП Омск» рассказала, что массовые технические сбои зарегистрировали все операторы.