Министра просвещения попросили бесплатно кормить школьников на ЕГЭ

«Любой экзамен — это всегда стресс. А с учетом того, как у нас организован ЕГЭ, это двойной стресс и удар по здоровью. И когда выпускники оказываются в условиях этого многочасового стресса с бутылкой воды и шоколадкой, проблемы еще более усугубляются», — передает слова Сергея Миронова, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» издание «Известия». Данным изменением депутаты хотят снизить стресс у школьников.