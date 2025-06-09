Министра просвещения попросили бесплатно кормить школьников на ЕГЭ

Вместе со школьниками будут кормить и преподавателей.
Школьникам и учителям должны предоставить бесплатное горячее питание во время проведения ЕГЭ и ОГЭ. С такой инициативой депутаты Государственной думы обратились к министру просвещения Сергею Кравцову.
«Любой экзамен — это всегда стресс. А с учетом того, как у нас организован ЕГЭ, это двойной стресс и удар по здоровью. И когда выпускники оказываются в условиях этого многочасового стресса с бутылкой воды и шоколадкой, проблемы еще более усугубляются», — передает слова Сергея Миронова, руководитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» издание «Известия». Данным изменением депутаты хотят снизить стресс у школьников.
В пояснительных материалах отмечается, что полноценное горячее питание может не только поддержать физическое состояние школьников, но и снизить уровень тревожности во время экзаменов. По мнению авторов инициативы, средства на организацию питания предлагается выделять из уже существующих федеральных субсидий, предназначенных для подготовки и проведения экзаменов.
Ранее депутаты уже обращались к министру просвещения с аналогичным предложением, отмечая, что бесплатное горячее питание поможет устранить различия в условиях проведения экзаменов и снизить риски для здоровья школьников и педагогов. В апреле Госдума отклонила законопроект о замене ЕГЭ, и сейчас обсуждается совершенствование существующей системы, в том числе за счет улучшения условий для участников аттестации.