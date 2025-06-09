В США разбился пассажирский самолет: на борту находились до 20 человек

Самолет с почти 20-ю пассажирами на борту рухнул в районе американского города Туллахома в штате Теннесси. Об этом сообщила местная дорожная полиция штата в социальной сети X.
«Сотрудники дорожной полиции Теннесси помогают полиции Туллахомы на месте катастрофы, — говорится в сообщении. — По предварительной информации, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены на медицинском вертолете в больницы», — рассказали в правоохранительных органах.
Данные о количестве пострадавших в результате катастрофы не приводятся. Телеканал CNN, при этом, уточнил, что упавший самолет использовался для прыжков с парашютом.
1 февраля этого года в Штатах разбился медицинский самолет, на борту которого находились шесть человек, в том числе пациент-ребенок. Все, кто находился на борту, погибли. Самолет Learjet 55 упал рядом с торговым центром Roosevelt Mall в жилых кварталах города и взорвался. Это привело к пожару, и огонь молниеносно охватил несколько ближайших домов. Кроме того, из-за осколков пострадали шесть человек, находившихся на земле рядом с местом катастрофы.
Примечательно, что катастрофа с бортом санавиации стала тогда уже второй за неделю. Ранее Вашингтоном где столкнулись военный вертолет и гражданский самолет, погибли 67 человек, включая четверых фигуристов, в прошлом выступавших за Россию. Эта авиакатастрофа быстро обросла несколькими конспирологическими версиями.
А буквально через две недели, в среду, 12 февраля, вблизи базы ВМС Соединенных Штатов обнаружили военный самолет E/A-18 G Growler. Он потерпел крушение в заливе калифорнийского Сан-Диего. Обоим пилотам удалось выжить — их спас экипаж рыболовецкого судна, оказавшегося поблизости. Пилотов немедленно доставили в больницу. На месте крушения самолета работали 60 пожарных и спецтехника.
Ранее также СМИ сообщили о крушении в США военного самолета. Катастрофа произошла в штате Нью-Мексико. Пилот получил сотрясение и госпитализирован. Судя по кадрам опубликованного видео, самолет при падении загорелся: его обломки были залиты пожарной пеной.