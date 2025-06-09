В США разбился пассажирский самолет: на борту находились до 20 человек

1 февраля этого года в Штатах разбился медицинский самолет, на борту которого находились шесть человек, в том числе пациент-ребенок. Все, кто находился на борту, погибли. Самолет Learjet 55 упал рядом с торговым центром Roosevelt Mall в жилых кварталах города и взорвался. Это привело к пожару, и огонь молниеносно охватил несколько ближайших домов. Кроме того, из-за осколков пострадали шесть человек, находившихся на земле рядом с местом катастрофы.