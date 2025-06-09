Стало известно, почему украинцам могут запретить въезд в Россию

«В обосновании принятого решения (об отказе во въезде на территорию РФ) представлена справка, из которой усматривается, что в ходе проведения проверочных мероприятий в отношении гражданина установлено, что при проверке мобильного устройства, обнаружен контент пропаганды Украины, подписки на проукраинские каналы в мессенджере telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ», — передает информацию документа ТАСС. Также сообщается, что в одном из случаев въезд запретили из-за обнаруженных в телефоне переписок с критикой политики России и симпатий к действиям Украины и США.