Стало известно, почему украинцам могут запретить въезд в Россию

Причиной отказа украинцам во въезде становились лайки в соцсетях.
Гражданам Украины могут запретить въезд в Россию при выявлении поддержки киевского режима или связей с украинскими силовыми структурами. Это следует из судебных документов.
«В обосновании принятого решения (об отказе во въезде на территорию РФ) представлена справка, из которой усматривается, что в ходе проведения проверочных мероприятий в отношении гражданина установлено, что при проверке мобильного устройства, обнаружен контент пропаганды Украины, подписки на проукраинские каналы в мессенджере telegram, направленные на дискредитацию ВС РФ», — передает информацию документа ТАСС. Также сообщается, что в одном из случаев въезд запретили из-за обнаруженных в телефоне переписок с критикой политики России и симпатий к действиям Украины и США.
Пограничные службы также учитывают лайки и просмотры проукраинского контента в соцсетях, включая запрещенные в РФ платформы. В материалах фигурирует случай, когда женщине отказали во въезде из-за одобрительных реакций под постами о ВСУ и украинском руководстве.
Некоторые пытаются скрыть свою позицию, удаляя данные с телефонов перед проверкой, но пограничники восстанавливают удаленные переписки и фото. Подобные находки регулярно приводят к запрету на въезд, так как расцениваются как угроза безопасности России. Нарушителям могут закрыть доступ в страну на срок до 20 лет.
Ранее ФСБ России предупредила проживающего на Камчатке украинского гражданина о недопустимости действий, подпадающих под признаки шпионажа. По данным ведомства, мужчина контактировал с представителем ВСУ и планировал сбор сведений о российских военных, участвующих в СВО, что привело к аннулированию его вида на жительство и отказу в гражданстве РФ, сообщает «MK.RU».