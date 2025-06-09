ВМС Израиля похитили Тунберг и активистов с судна, плывущего в сектор Газа

На плывущий в сектор Газа корабль «Мадлен», на борту которого находились шведская экоактивистка Грета Тунберг и пропалестинские активисты, высадились солдаты Военно-морских сил Израиля. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал коалиции «Флотилия Свободы», к которой относится судно.
Израильские военные похитили активистов, говорится в публикации.
— Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее, — заявила Тунберг на видео.
До этого команда передавала, что над судном кружили коптеры.
8 июня глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа корабль «Мадлин», на борту которого плывут 12 поддерживающих Палестину активистов, в том числе Грета Тунберг. По его словам, пассажиры судна являются «антисемитами» и пропагандистами радикального палестинского движения ХАМАС.