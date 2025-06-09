ВМС Израиля похитили Тунберг и активистов с судна, плывущего в сектор Газа

— Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее, — заявила Тунберг на видео.