За лесами на Байкале будут следить при помощи беспилотников

На первом этапе задействуют беспилотники «Байкал 16В» и «Байкал 60В», а также квадрокоптер Баргузин-Т1. Далее в течение месяца планируется добавить беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, систему круглосуточного автономного полета квадрокоптеров и дроны с оптической системой. Результаты проекта представят в сентябре на X Восточном экономическом форуме (12+) во Владивостоке, сообщает ТАСС.