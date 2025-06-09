За лесами на Байкале будут следить при помощи беспилотников

Беспилотники начнут использовать для патрулирования лесов на Байкале в июне. Наблюдение будет производиться на 1,4 млн га леса на берегу озера. Главная задача — обнаружение пожаров, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказал гендиректор учреждения «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов, эксперимент проведут на береговой линии озера протяженностью 590 км. Патрулирование будет осуществляться на побережье Прибайкальского нацпарка, в том числе на территории Ольхона и Байкало-Ленского государственного заповедника.
На первом этапе задействуют беспилотники «Байкал 16В» и «Байкал 60В», а также квадрокоптер Баргузин-Т1. Далее в течение месяца планируется добавить беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, систему круглосуточного автономного полета квадрокоптеров и дроны с оптической системой. Результаты проекта представят в сентябре на X Восточном экономическом форуме (12+) во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Ранее агентство сообщало, что министерство лесного комплекса Иркутской области заключило контракт на применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для мониторинга лесопожарной обстановки. Работа организована в рамках стартовавшего 1 января 2024 года национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России. Первый запуск беспилотника для мониторинга ситуации с пожарами состоялся в Зиминском районе.