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Как въехать в Россию с 30 июня 2025 года — инструкция для казахстанцев

АЛМАТЫ, 9 июн — Sputnik. Как въехать в Россию с 30 июня 2025 года — @sputniklive подготовил пошаговую инструкцию для граждан безвизовых стран.

  • Зарегистрируйтесь на «Госуслугах RuID». Важно: сделать это нужно не позднее чем за 72 часа до въезда. Но в экстренных случаях (болезнь, смерть родственника) это можно сделать за 4 часа до пересечения границы.
  • Заполните анкету: персональные данные, цель поездки, маршрут следования, адрес пребывания в России, данные документов для пересечения границы и своё фото.
  • Получите персональный код. Он будет нужен при прохождении пограничного контроля.
  • Сдача биометрии. На границе иностранцам необходимо будет сфотографироваться и сдать дактилоскопию.

После въезда в Россию все дальнейшие услуги (регистрация, получение медстраховки и т. д.) можно будет получить также через портал «Госуслуги RuID».