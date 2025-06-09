Как въехать в Россию с 30 июня 2025 года — инструкция для казахстанцев

- Зарегистрируйтесь на «Госуслугах RuID». Важно: сделать это нужно не позднее чем за 72 часа до въезда. Но в экстренных случаях (болезнь, смерть родственника) это можно сделать за 4 часа до пересечения границы.
- Заполните анкету: персональные данные, цель поездки, маршрут следования, адрес пребывания в России, данные документов для пересечения границы и своё фото.
- Получите персональный код. Он будет нужен при прохождении пограничного контроля.
- Сдача биометрии. На границе иностранцам необходимо будет сфотографироваться и сдать дактилоскопию.
После въезда в Россию все дальнейшие услуги (регистрация, получение медстраховки