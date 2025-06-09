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Врач Новоселов: стресс ускоряет развитие болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона чаще всего развивается ближе к 50 годам, хотя бывают и более ранние формы.

Источник: Аргументы и факты

Стресс, физическое и эмоциональное перенапряжение, в том числе связанные с гастролями и сценической деятельностью, могут отрицательно повлиять на течение болезни Паркинсона. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.

«Если происходит стресс или эмоционально тяжелая, затяжная ситуация, это может ускорить гибель нейронов. Они и так постепенно отмирают с возрастом, а стресс усиливает этот процесс. Конечно, это влияет на течение заболевания», — пояснил врач.

По его словам, болезнь Паркинсона чаще всего развивается ближе к 50 годам, хотя бывают и более ранние формы. Эксперт также подчеркнул, что несмотря на диагноз, многие пациенты могут продолжать работать.

«Все зависит от формы заболевания и общего состояния. Сегодня эти пациенты живут долго, если они принимают терапию. Многие люди, я знаю ученых и преподавателей даже среди больных, они сохраняли работоспособность до конца своей жизни», — добавил врач.

По словам собеседника aif.ru, интеллектуальная и социальная активность, а также чувство востребованности в обществе могут играть положительную роль в состоянии таких пациентов.

«Эта длительная работа позволяет им себя чувствовать нужными, социально востребованными, и, соответственно, это является им хорошей помощью», — сказал врач Новоселов.

Ранее он также рассказал о том, что выявить предрасположенность к болезни Паркинсона на ранних стадиях без клинических проявлений невозможно, и диагностика строится на проявлении симптомов — тремора, ригидности, акинетико-ригидного синдрома.