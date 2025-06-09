В МИД Израиля рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг

Направлявшийся в сектор Газа корабль со шведской экоактивисткой Гретой Тунберг идет к берегам Израиля, всех пассажиров отправят на родину. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля.
— «Селфи-яхта» «знаменитостей» направляется к берегам Израиля. Ее пассажиры вернутся в свои родные страны, — сказано в социальной сети Х ведомства.
В МИД обвинили активистку в попытке устроить провокацию, но отметили, что гуманитарный груз, который был на борту судна, будет направлен в сектор Газа через «реальные гуманитарные каналы».
На плывущий в сектор Газа корабль «Мадлен», на борту которого находились Грета Тунберг и пропалестинские активисты, высадились солдаты Военно-морских сил Израиля. Они похитили активистов.
8 июня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии любыми средствами не подпускать к берегам сектора Газа корабль «Мадлин», на борту которого плывут 12 поддерживающих Палестину активистов, в том числе Грета Тунберг. По его словам, пассажиры судна являются «антисемитами» и пропагандистами радикального палестинского движения ХАМАС.