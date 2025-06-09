Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Красноярска Логинов задержан

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан. Об этом сообщили силовые структуры региона. Причина задержания главы города пока не известна. В настоящий момент в Красноярской администрации проводятся обыски.

Срочная новость.

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан. Об этом сообщили силовые структуры региона. Причина задержания главы города пока не известна. В настоящий момент в Красноярской администрации проводятся обыски.