Мэр Красноярска Логинов задержан

Срочная новость.
Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан. Об этом сообщили силовые структуры региона. Причина задержания главы города пока не известна. В настоящий момент в Красноярской администрации проводятся обыски.
Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан. Об этом сообщили силовые структуры региона. Причина задержания главы города пока не известна. В настоящий момент в Красноярской администрации проводятся обыски.
Срочная новость.
Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан. Об этом сообщили силовые структуры региона. Причина задержания главы города пока не известна. В настоящий момент в Красноярской администрации проводятся обыски.