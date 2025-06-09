Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового коронавируса

Однако, как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, в данной статье не идет речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека.