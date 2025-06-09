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Роспотребнадзор опроверг информацию о появлении нового коронавируса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ряде СМИ появились сообщения об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию.

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Источник: НИА Красноярск

В публикациях делается ссылка на статью в научном журнале Nature Communications, в которой группа ученых из Университета Северной Каролины, Калифорнийского технологического института и Вашингтонского государственного университета представила результаты своих исследований по вирусам из подрода Merbecovirus, линии 1 HKU5.

Однако, как отмечает пресс-служба Роспотребнадзора, в данной статье не идет речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. Ученые выяснили, что большинство изученных мербековирусов проникает в клетки животных через ACE-рецепторы, которые также присутствуют в организме человека.

Также упоминается вирус HKU5-CoV-2, информация о котором была представлена в феврале 2025 года, когда исследователи из Китая под руководством вирусолога Ши Чжэнли сообщили о способности этой группы вирусов проникать в человеческие клетки.

Результаты исследований лишь подтверждают прежние опасения о рисках распространения новых вирусов. На текущий момент единственным известным представителем мербековирусов, способным заражать людей, остается MERS-CoV, возбудитель Ближневосточного респираторного синдрома, впервые выявленный в 2012 году.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой.