Омская область укрепляет сотрудничество с регионами Армении

Он добавил, что в Ереване также состоялись переговоры с представителями пяти армянских регионов: Араратского, Армавирского, Тавушского, Гегаркуникского и Вайоцдзорского. По итогам встреч стороны договорились о разработке конкретных планов сотрудничества.