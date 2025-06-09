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Омская область укрепляет сотрудничество с регионами Армении

На Российско-Армянском форуме достигнуты договоренности о совместных проектах.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

5−6 июня в Ереване проходил Х Российско-Армянский межрегиональный форум. В нем приняла участие омская делегация. О партнерстве с представителями Закавказья рассказал зампредседателя правительства региона Андрей Шпиленко.

Ключевым событием мероприятия стала встреча с заместителем министра экономики Республики Армения Нареком Овакимяном. Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества и развитие промышленной кооперации.

«Презентовал инвестиционный потенциал Омской области. Подчеркнул готовность к оперативному обмену информацией об инвестиционных проектах для вовлечения малого и среднего бизнеса в кооперационные цепочки», — написал Шпиленко в пятницу в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в Ереване также состоялись переговоры с представителями пяти армянских регионов: Араратского, Армавирского, Тавушского, Гегаркуникского и Вайоцдзорского. По итогам встреч стороны договорились о разработке конкретных планов сотрудничества.

Особое внимание было уделено предстоящему международному форуму «Кооперация без границ», который пройдет в Омске в середине июля 2025 года.

«Пригласил коллег. Убежден, что создание новых производственных цепочек откроют новые возможности для экономического роста наших стран», — говорится в сообщении.

Ранее «КП Омск» рассказала о сотрудничестве Омской и Ферганской областей.