Лолита Милявская рассказала, что не хотела бы стать женой Илона Маска

Неожиданное заявление о грядущих переменах в личной жизни сделала известная певица Лолита Милявская. На торжественной церемонии вручения наград «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» артистка поделилась своими мыслями о том, с кем бы она хотела связать себя узами брака в шестой раз.
После расторжения брака с пятым супругом Дмитрием Ивановым в 2020 году Лолита откровенно призналась в своем желании стать спутницей жизни 94-летнего миллиардера, основателя медиаконгломерата 21st Century Fox, Руперта Мёрдока. Певица акцентировала внимание на том, что ее привлекает отнюдь не финансовое состояние возможного избранника, а его интеллект и непритязательность.
«Я не передумала! Мёрдок — один из умнейших людей на планете. И он не эпатажный, в отличие от Илона Маска. Вот женой Маска я не хотела бы стать», — подчеркнула Лолита.
61-летняя исполнительница популярного хита «На Титанике» добавила, что осознает всю сложность поиска мужчины, соответствующего ее идеалу. Артистка подчеркнула, что восхищается подобными мужчинами, но их, к сожалению, очень мало. Им всем уже за 90, и они по-прежнему активно заняты делом.
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