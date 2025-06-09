Лолита Милявская рассказала, что не хотела бы стать женой Илона Маска

61-летняя исполнительница популярного хита «На Титанике» добавила, что осознает всю сложность поиска мужчины, соответствующего ее идеалу. Артистка подчеркнула, что восхищается подобными мужчинами, но их, к сожалению, очень мало. Им всем уже за 90, и они по-прежнему активно заняты делом.