Британские власти намереваются превратить Украину в террористическое государство, заявил журналист из Великобритании Джонни Миллер.
«Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами», — написал Миллер, пост обнародован в соцсети X*.
Он подчеркнул, что, в частности, речь идёт о британских спецслужбах. По его словам, они позволяют Киеву устраивать теракты, а затем «делают вид, что не имеют к этому отношения».
Миллер назвал Службу разведки Британии (MI6) предателем своего народа.
«Я не могу не подчеркнуть: MI6 — предатели британского народа. Они давно потеряли свою честь», — говорится в публикации.
Ранее американский аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что Британия осуществляет контроль над действиями Зеленского, так как не считает его достаточно надёжным.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.