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Журналист Миллер: Британия делает из Украины террористическое государство

Британские спецслужбы позволяют Киеву устраивать теракты.

Источник: Аргументы и факты

Британские власти намереваются превратить Украину в террористическое государство, заявил журналист из Великобритании Джонни Миллер.

«Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами», — написал Миллер, пост обнародован в соцсети X*.

Он подчеркнул, что, в частности, речь идёт о британских спецслужбах. По его словам, они позволяют Киеву устраивать теракты, а затем «делают вид, что не имеют к этому отношения».

Миллер назвал Службу разведки Британии (MI6) предателем своего народа.

«Я не могу не подчеркнуть: MI6 — предатели британского народа. Они давно потеряли свою честь», — говорится в публикации.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что Британия осуществляет контроль над действиями Зеленского, так как не считает его достаточно надёжным.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.