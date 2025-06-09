В нацпарке «Красноярские Столбы» ремонтируют дорогу

С 9 июня на двухкилометровом участке дороги в охранной зоне национального парка «Красноярские Столбы» стартуют ремонтные работы. Там будут украдывать асфальт, из-за чего движение транспорта на отрезке от улицы Свердловская до кордона Лалетино будет полностью перекрыто.