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В нацпарке «Красноярские Столбы» ремонтируют дорогу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцев предупреждают о перекрытии.

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Источник: Красноярские Столбы

С 9 июня на двухкилометровом участке дороги в охранной зоне национального парка «Красноярские Столбы» стартуют ремонтные работы. Там будут украдывать асфальт, из-за чего движение транспорта на отрезке от улицы Свердловская до кордона Лалетино будет полностью перекрыто.

Как уточнили в администрации парка, участок расположен в границах города Красноярска. Дорожные работы будут сопровождаться активным использованием тяжелой техники, поэтому передвижение по проезжей части и обочинам в этот период небезопасно и не допускается.

Для пеших прогулок остается открытой Ярыгинская экотропа — маршрут вдоль ручья Лалетина.

Ограничения продлятся ориентировочно до 11 июня.